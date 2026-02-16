Гладков заявил о сбое в белгородском Центре обработки данных

Массированные ракетные обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области продолжаются, большой урон наносится инфраструктуре. Износ очень высок, возникает большое количество кризисных ситуаций. В частности, произошел сбой в региональном Центре обработки данных (ЦОД) — платформе, хранящей и обрабатывающей массив информации по электронному документообороту, финансовым системам, градостроительной деятельности, почтовым и иным сервисам. О сбое сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании облправительства 16 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нарушилась работа ряда систем, в том числе — документооборота. Восстановительные работы несколько дней уже идут. Хотел бы обратиться к прокуратуре и другим правоохранительным органам — с пониманием отнестись. Это ни в коем случае не чья-то халатность или низкое качество работы»,— заявил глава региона.

По словам господина Гладкова, власти надеются, что до четверга ситуация будет исправлена.

Губернатор отдельно упомянул о сбоях по линии соцзащиты. Речь идет о социальных выплатах — они были перечислены тем, кто не входит в списки получателей. Объем перечисленных средств оценивается в сумму около 1,5 млн руб. Власти планируют индивидуально разъяснить ситуацию семьям. При невозврате средств будут поданы судебные иски. Эти средства — бюджетные, они предназначаются другим людям, которые ждут перечислений,— пояснил Вячеслав Гладков.

«Не могу сказать, что ситуация катастрофичная, ни в коем случае! Она сложная, она решаемая, но затрагивает большое количество отраслей. Здесь и заработная плата, не только документооборот»,— резюмировал господин Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 15 февраля, Белгород и пригородный Белгородский округ вновь подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Предварительно, пострадавших нет, но объектам энергетики нанесены «серьезные повреждения».

