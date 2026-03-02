Белгородский губернатор дал месяц на возвращение ошибочно начисленных соцвыплат

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 марта на заседании облправительства поручил региональному министру соцзащиты Олесе Митякиной в течение месяца провести работу по возвращению в областной бюджет социальных выплат, ошибочно перечисленных некоторым жителям в результате сбоя в работе государственных органов из-за обстрелов ВСУ и отключений электроэнергии. Речь идет о сумме около 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Сумма, с одной стороны, в рамках областного бюджета небольшая. С другой стороны, в рамках Уголовного кодекса она уже несет возможность нам получить уголовное преследование ответственных лиц за нецелевое использование»,— пояснил глава региона.

Господин Гладков дал поручение встретиться с людьми, получившими средства, объяснить им ситуацию и попросить вернуть деньги. Если так решить вопрос не получится, органы соцзащиты будут вынуждены обратиться в суды.

«Понятно, что у людей лишний дискомфорт. Они деньги получили, не особо разбираясь — что, как и почему. И у некоторых может не возникнуть желания вернуть их назад. Здесь нужно помочь, объяснить. Деньги должны быть возвращены, других вариантов у нас нет»,— подчеркнул белгородский губернатор.

«Ъ-Черноземье» писал о сбое в региональном Центре обработки данных (ЦОД) 16 февраля. ЦОД — это платформа, хранящая и обрабатывающая массив информации по электронному документообороту, финансовым системам, градостроительной деятельности, почтовым и иным сервисам. Господин Гладков тогда сообщил о нарушениях в работе ряда систем, в том числе — документооборота, а также попросил правоохранительные органы отнестись к ситуации с пониманием.

Денис Данилов