На Дону задержаны организаторы подпольных производств табака и алкоголя

В Советском районе Ростова-на-Дону силовики пресекли работу двух подпольных цехов по производству табака и алкоголя. Их организаторы задержаны. Товар фигуранты сбывали на территории региона. Возбуждено уголовное дело по 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе обысков по местам их жительства и на территории складских помещений обнаружено оборудование для розлива, более 2,5 тыс. бутылок готовой продукции, пять тонн спиртосодержащей жидкости, более 6,5 тыс. литров этилового спирта», — сообщила госпожа Волк.

В том же районе Ростова обнаружен еще один цех — по производству табака. Изъято сырье для изготовления, более 1 тыс. пачек сигарет и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Устанавливается причастность сообщников к организации этого цеха. Все изъятое направлено на экспертизу.

Наталья Белоштейн