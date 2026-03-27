Средний чек на жилье в Сочи может достичь 22 млн рублей к 2027 году

Средний чек покупки жилья в Сочи может вырасти до 20–22 млн руб. к 2027 году при сохранении текущих рыночных условий. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова. По его мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости заемных средств и доступности финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сейчас средний бюджет сделки в городе держится на уровне 19–20 млн руб., что соответствует показателям прошлого года. Стоимость кв. м показывает незначительную коррекцию: с 558,8 тыс. руб. в марте 2025 года до примерно 550,5 тыс. руб. в настоящее время. Это означает снижение на 1,5%. Рынок после периода активного роста перешел к ценовой стабилизации.

За более продолжительный срок динамика остается выраженной. В марте 2024 года цена кв. м составляла около 409,1 тыс. руб., что формировало средний бюджет сделки 14–15 млн руб. За два года показатель увеличился на 5–6 млн руб., или на 34–36%. По сравнению с 2023 годом рост достиг 61%.

Минимальный бюджет входа на рынок в 2026 году оценивается в 8–10 млн руб. За эту сумму можно купить компактные объекты в новостройках без отделки. Доступное предложение существенно сократилось: объекты стоимостью до 5 млн руб. практически исчезли, а цена кв. м даже в небольших форматах закрепилась на уровне 500–600 тыс. руб.

Отмечается, что сложившаяся ситуация влияет на поведение покупателей, которые чаще рассматривают приобретение жилья как долгосрочные инвестиции с расчетом на доход от аренды. Сочи сохраняет привлекательность благодаря круглогодичному туристическому потоку около 8 млн человек ежегодно. В наиболее ликвидных проектах доходность может достигать 20% годовых.

Рынок демонстрирует переход к этапу фиксации цен, при котором сделки продолжают заключаться, но без прежних темпов роста. При сохранении текущих условий средний чек может увеличиться в пределах 5–10%, тогда как более выраженная динамика возможна при изменении макроэкономических факторов и восстановлении спроса.

Алина Зорина