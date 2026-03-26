В 2027 году средний чек на жилье в Сочи может увеличиться до 22 млн рублей

Средний чек на рынке жилой недвижимости Сочи при текущих условиях может увеличиться до 10% и достигнуть уровня 20–22 млн руб., рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости заемных средств и доступности финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В настоящее время средний бюджет сделки в Сочи удерживается на уровне 19–20 млн руб., что соответствует показателям прошлого года. При этом стоимость квадратного метра демонстрирует незначительную коррекцию: если в марте 2025 года она достигала 558,8 тыс. руб., то сейчас составляет около 550,5 тыс. руб., что означает снижение примерно на 1,5%. Таким образом, рынок после периода активного роста перешел в стадию ценовой стабилизации.

За более длительный период динамика остается выраженной. В марте 2024 года стоимость квадратного метра составляла около 409,1 тыс. руб., что формировало средний бюджет сделки на уровне 14–15 млн руб. За два года показатель вырос на 5–6 млн руб., или на 34–36%. По сравнению с 2023 годом рост достиг 61%, что отражает существенное изменение ценовой конъюнктуры.

Минимальный бюджет входа на рынок в 2026 году оценивается в 8–10 млн руб. За эту сумму можно приобрести компактные объекты в новостройках без отделки. При этом доступное предложение существенно сократилось: объекты стоимостью до 5 млн руб. практически исчезли с рынка, а стоимость квадратного метра даже в небольших форматах закрепилась на уровне 500–600 тыс. руб.

Сложившаяся ситуация влияет на поведение покупателей, которые все чаще рассматривают сделки как долгосрочные инвестиции с расчетом на доход от аренды. Сочи сохраняет привлекательность за счет круглогодичного туристического потока, который оценивается примерно в 8 млн человек ежегодно. В наиболее ликвидных проектах доходность может достигать 20% годовых.

На этом фоне рынок демонстрирует переход к этапу фиксации цен, при котором сделки продолжают заключаться, но без прежних темпов роста. По оценке эксперта, при сохранении текущих условий средний чек может увеличиться в пределах 5–10%, тогда как более выраженная динамика возможна при изменении макроэкономических факторов и восстановлении спроса.

Мария Удовик