Генпрокурор Гуцан прибыл с рабочим визитом в Хабаровск

Генпрокурор Александр Гуцан посетил Хабаровск с рабочим визитом. Он посетил мемориальный комплекс на площади Славы. После господин Гуцан представил коллективу управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу своего заместителя Виктора Мельника.

Александр Гуцан назвал Дальний Восток уникальным макрорегионом, имеющим стратегическое значение для страны благодаря географическому положению и природным ресурсам. Он также отметил профессиональный путь господина Мельника, который проработал в органах прокуратуры четверть века и прошел путь от стажера до прокурора Санкт-Петербурга. Виктор Мельник уже приступил к выполнению должностных обязанностей.

Генпрокурор в Хабаровске также встретился с губернатором и своим региональным коллегой, Дальневосточным транспортным прокурором, командующим Тихоокеанским флотом и руководством еще нескольких ведомств. Помимо этого Александр Гуцан посетил филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора 23 марта. Господин Мельник работает в органах прокуратуры с 2001 года. В 2011–2012 годах возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области. В 2021 году занял пост прокурора города.