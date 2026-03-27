Поставщик подшипников просит признать ЧМК банкротом

ООО «Торговый дом „ППЗ“» (поставщик подшипников из Новокузнецка) подало заявление о банкротстве ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК). Иск отображается в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитражный суд Челябинской области 26 марта. Сумма требований составляет 9,2 млн руб. На данный момент иск не принят к производству, происхождение долга неизвестно.

В 2014 году ЧМК уже пытались признать несостоятельным. ООО «Новатэк-Челябинск» требовало с комбината 539,3 млн руб. Вскоре иск отозвали, потому что завод погасил задолженность.

В ноябре 2025 года ЧМК проиграл суд АО «Криогенмаш» о взыскании 881,8 млн руб. Долг возник в результате неоплаты предприятием поставленного оборудования и выполненных строительных работ по возведению воздухоразделительной установки.

