С комбината взяли сполна

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АО «Криогенмаш» о взыскании 881,8 млн руб. долга с Челябинского металлургического комбината. Он возник в результате неоплаты предприятием поставленного оборудования и выполненных строительных работ по возведению воздухоразделительной установки. ЧМК в ходе разбирательств пытался оспорить обеспечительные меры, из-за которых Газпромбанку было запрещено выплачивать предприятию 2 млрд руб. по банковской гарантии. Эксперты отмечают, что решение суда о взыскании долга может усугубить и без того неблагоприятное финансовое положение ЧМК.



Компания «Криогенмаш» (Балашиха, Московская область) выиграла спор с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») о взыскании более 881,8 млн руб. долга за поставку оборудования и строительство криогенной воздухоразделительной установки. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование истца в полном объеме. Решение принято на прошлой неделе. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Кроме взыскания долга суд признал недействительными отказы ЧМК от исполнения трех договоров, заключенных с подмосковной компанией в 2021–2023 годах. Также незаконным признано требование челябинского предприятия к Газпромбанку о выплате 2,1 млрд руб. за счет банковских гарантий.

АО «Криогенмаш» направило иск в суд в августе 2025 года. По данным заявителя, ЧМК просрочил выплаты на сумму более 1,2 млрд руб. за поставленные товары и выполненные работы. Три договора, которые в том числе стали предметом спора, были заключены для строительства новой криогенной воздухоразделительной установки (ВРУ), разработанной для Челябинского металлургического комбината. Ранее в компании сообщали, что несмотря на отсутствие выплат «Криогенмаш» продолжал отгружать товары и возводить ВРУ, надеясь «на добросовестность» ЧМК. Компания предлагала челябинскому предприятию разные схемы финансирования проекта и разрабатывала официальные предложения, но заказчик не подписал ни один документ с изменением графика оплаты и схемы денежного обеспечения проекта.

«Неисполнение кредиторских обязанностей со стороны ПАО вело к сдвижению сроков и поставки, и выполнения работ. Последнее требование в адрес ПАО датировано 1 августа 2025 года, на день подачи иска также было проигнорировано»,— сообщали ранее «Ъ-Южный Урал» в АО «Криогенмаш».

В ходе рассмотрения дела ПАО «ЧМК» пыталось добиться отмены обеспечительных мер. Газпромбанку, который являлся соответчиком по иску, запретили выплачивать деньги по банковской гарантии. Согласно определению суда, ЧМК заявляло, что обеспечительные меры приводят к нарушению его прав и законных интересов, поскольку лишают возможности получить выплаты.

Однако суд пришел к выводу, что при выплате денег по банковской гарантии ПАО «ЧМК» в случае удовлетворения иска «Криогенмаша» пришлось бы компенсировать необоснованно полученные средства, что «не соответствует принципам эффективности судопроизводства и приведет к новым искам». В результате жалоба челябинского предприятия осталась без удовлетворения.

«Ъ-Южный Урал» направил в адрес ПАО «ЧМК» запрос с просьбой прокомментировать решение суда и дальнейшие планы об обжаловании. На момент подготовки материала ответ не поступил.

АО «Криогенмаш» входит в состав ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Компания занимается производством оборудования для разделения воздуха, снабжением техническими газами и разработкой комплексных решений в области СПГ. По информации официального сайта компании, оборудование «Криогенмаша» обеспечивает около 70% годового объема производства технических газов в России. Предприятие создавало воздухоразделительные установки для Магнитогорского металлургического комбината, а также для «Северстали», меткомбинатов в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Липецке и зарубежных странах. Генеральным директором АО является Евгений Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Криогенмаш» в 2024 году составила 10,1 млрд руб., чистая прибыль — 629,7 млн руб.

За последние два года челябинские предприятия группы «Мечел» столкнулись с рядом исков от контрагентов из-за многомиллионных долгов. Так, к ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» предъявили крупные требования поставщики угля — ООО «Талдинская трейдинговая компания» (Кемерово), АО «Воркута­уголь» и ООО «Новая горная управляющая компания» (Кемеровская область) на общую сумму более 1,4 млрд руб. Все иски были удовлетворены Арбитражным судом Челябинской области.

Кроме того, ООО «НОВАТЭК-Челябинск» направило два иска к ЧМК о взыскании более 1,8 млрд руб. долга за газ, которые также были удовлетворены. В октябре компании направили ходатайства о заключении мирового соглашения по этим заявлениям. Кроме того, месяцем ранее Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск НОВАТЭК к ЧМК с суммой требований 3 млрд руб.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что сейчас в России у многих крупных компаний наблюдаются проблемы с оплатой поставок и услуг контрагентам. «Такая тенденция проявляется, когда у завода падают продажи и растут долги, что не позволяет расплачиваться за ранее заказанное оборудование. Тяжбы контрагентов с ЧМК на большие суммы уже далеко не редкость, а проигрыш в споре „Криогенмашу“ может тяжело отразиться на финансовом состоянии предприятия, которое наверняка находится под влиянием негативной конъюнктуры на рынке стали»,— рассказал эксперт.

Ольга Воробьева