Комплекс АЗС с придорожным сервисом планируют построить на трассе «Саяны»

Корпорация развития Енисейской Сибири заявила о поиске соинвесторов для создания комплекса АЗС и придорожного сервиса на трассе «Саяны» (автодорога Красноярск – Нарва). Проект включает строительство станции, кафе, магазина и парковки для легкового и грузового транспорта. Объем инвестиций оценивается в 100 млн руб.

Как отмечают в организации, спрос на услуги комплекса сформируют жители Манского района и туристы, направляющиеся к базам отдыха на берегу Маны и в южные районы Сибири. В этой локации, по данным корпорации, отсутствуют подобные объекты.

«При этом ежегодно наблюдается динамичное развитие внутреннего автотуризма в направлении южных районов Красноярского края и Хакасии. Наличие прямого примыкания к асфальтированной дороге и близость к действующей ЛЭП существенно снижают капитальные затраты на этапе подготовки площадки», — отметили в пресс-службе организации.

Соинвестору предлагают воспользоваться господдержкой — возместить до 50% затрат, получив субсидию из краевого бюджета, или получить льготный кредит под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП.

Лолита Белова