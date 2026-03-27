Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело о вымогательстве судмедэкспертами из Таганрога передано в суд

В Таганрогский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении судебно-медицинских экспертов ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», обвиняемых в вымогательстве денег с родственников усопших. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бывшего директора ГБУ РО «Бюро СМЭ» Оксану Терземан обвиняют в 14 эпизодах п.п. «а, б» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и восьми эпизодах п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ. Ее подчиненной Лиане Юсуповой предъявлено обвинение по п.п. «а, б» ч.5 ст. 290 УК РФ (11 эпизодов) и п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (7 эпизодов).

Олеся Хань предстанет перед судом по п.п. «а, б» ч.5 ст. 290 УК РФ (2 эпизода).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в составе организованной группы обвиняемые в общей сложности получали 70 млн руб. от родственников умерших за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и др.).

Наталья Белоштейн

