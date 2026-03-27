Россия увеличила поставки парфюмерии из Евросоюза до максимума с 2007 года

В январе 2026 года импорт европейской парфюмерии в Россию вырос до рекордных €44,3 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Это на 5,7% больше по сравнению с январем 2025 года, когда поставки составляли €41,9 млн.

Объем закупок достиг максимума с января 2007 года, когда показатель равнялся €47 млн. Основными поставщиками стали Италия с поставками на сумму €20,9 млн, Франция — €11,3 млн и Испания — €3,3 млн.

По подсчетам CDEK.Shopping, с которыми ознакомился «Ъ», в 2025 году спрос на зарубежную парфюмерию в России увеличился на 80%. В тройку лидеров по заказам также вошли средства для макияжа и уход за волосами. Одной из причин всплеска интереса к духам из-за рубежа сервис называет истощение запасов, сделанных в 2022 году.