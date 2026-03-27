В России введут новый ГОСТ на шариковые ручки

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на шариковые ручки. Он вступит в силу с 1 сентября, сообщает ТАСС.

В документе приводится классификация ручек, их наконечников, форм и размеров стержней, а также характеристики ручки. В частности, длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 м для ручек со стержнем диаметром более 3 мм, для тонких — не менее 200 м. Ручка должна писать с первого касания после хранения в течение трех часов со снятым колпачком. Ручки должны быть произведены из коррозионно-стойких металлов и/или иметь защитно-декоративное покрытие.

За принятие нового ГОСТа проголосовали Армения, Белоруссия, Россия и Узбекистан, такой стандарт введен впервые. Он не распространяется на шариковые автоматические ручки, стандарт на которые был утвержден еще в 1992 году.

С сентября в России также введут ГОСТ на карандаши. Утвержденный в этом году стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, но не на механические.