С сентября в России введут ГОСТ на карандаши

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на карандаши, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает ТАСС. Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для внутреннего рынка и экспорта. Он не распространяется на карандаши механические и специального назначения.

Стандарт был подготовлен Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. Согласно ГОСТу, стержень карандашей должен находиться в оболочке симметрично продольной оси, а торцы должны быть перпендикулярны продольной оси. Карандаш должен иметь четкую, легко читаемую, контрастную маркировку с указанием товарного знака и/или наименования изготовителя, а для чернографитных карандашей — степени твердости.

По подсчетам сети гипермаркетов «О’кей», в 2025 году канцелярские принадлежности подорожали в среднем на 5%, и на их покупку уходило 5,5–6,9 тыс. руб. По данным аналитического сервиса «Чек Индекс», сборы в школу подорожали на 7% в годовом выражении: летом средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, достигла 16 219 руб.