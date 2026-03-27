Силы ПВО за ночь сбили над Россией 85 БПЛА

В период с 23:00 мск 26 марта до 7:00 27 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Ленинградской, Курской, Московской, Псковской и Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

В Вологодской области БПЛА атаковали промышленную площадку в Череповце, никто не пострадал. В Ленинградской области сбили 36 дронов. В Смоленской области сбили шесть беспилотников, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.