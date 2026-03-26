Задержан экс-глава новосибирского управления Росгвардии генерал Шушаков

Задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. В отношении бывшего силовика, который возглавлял региональное управление Росгвардии с 2016-го по 2025 год, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), оно находится в производстве военного следственного отдела, рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Оперативно получить комментарий следствия и стороны защиты не удалось.

Василий Шушаков родился в сентябре 1975 года в Алтайском крае. В 1996 году окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в органах внутренних дел Омска, Новосибирска, подразделениях ОВД на транспорте. В 2005 году возглавил УВД по Центральному району Новосибирска, в 2011 году приступил к исполнению обязанностей замначальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области. В октябре 2016 года Василия Шушакова назначили на должность начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области. В июне 2018 года ему присвоили звание генерал-майора.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2025 года был арестован бывший командующего войсками Росгвардии в Сибирском округе Виктор Стригунов.

Илья Николаев