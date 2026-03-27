Франция обсудила с 35 странами возобновление судоходства в Ормузском проливе

Командование вооруженными силами Франции провело переговоры с 35 странами для поиска партнеров и предложений по миссии по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщило французское Минобороны, переговоры вел главнокомандующий Фабьен Мандон. В министерстве не уточнили, какие именно страны участвовали, но отмечено, что они были со всех континентов.

Адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС Франции, в соцсети Х сообщил, что отдельно провел консультации с 12 коллегами из Великобритании, Германии, Италии, Индии и Японии. По его словам, стороны обменялись мнениями по вопросам свободы судоходства и морской безопасности.

В заявлении ведомства подчеркивается, что инициатива носит «исключительно оборонительный характер» и не связана с продолжающимися боевыми действиями на Ближнем Востоке. Цель миссии — восстановить судоходство в Ормузском проливе после прекращения огня.

Как отмечает Reuters, Франция уже развернула в регионе авианосную ударную группу, а также два вертолетоносца и 8 боевых кораблей на Ближнем Востоке. Источники агентства отмечают, что первый этап миссии может включать поиск мин и защиту танкеров. Разминирование может стать серьезной проблемой, так как у США недостаточно собственных мощностей для этой задачи.