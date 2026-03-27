Наставник «Локомотива» оценил второй матч серии со «Спартаком»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение во втором матче серии с московским «Спартаком» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «железнодорожники» проиграли со счетом 1:2, победный гол был забит в овертайме.

«Отыграли хороший матч. Сегодня все было не слишком здорово с реализацией, создали много моментов, но не смогли ими воспользоваться. Но отыграли неплохой матч в атаке. Овертайм — игра до одного удачного броска, его нанесли гости»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер отметил, что первый и второй матчи серии были абсолютно разными. Во второй игре ошибки были как у «Локомотива», так и у «Спартака», подчеркнул Хартли.

«Мы не дали им много шансов сегодня, но они воспользовались тем, что создали»,— заключил главный тренер.

Счет в серии после матча 26 марта стал 1:1: первый матч «Локомотив» выиграл со счетом 5:3. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве 28 и 30 марта. Серия идет до четырех побед у одной команды.