Ярославский «Локомотив» уступил «Спартаку» в овертайме в плей-офф КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 1:1.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Первые два периода прошли без голов. Счет был открыт только в третьем периоде: нападающий «Локомотива» Георгий Иванов в меньшинстве побежал к воротам соперника и забил гол. Через четыре минуты «Спартак» отыгрался: отличился Иван Морозов.

Основное время не смогло выявить победителя, поэтому игра перешла в овертайм. В дополнительной двадцатиминутке ярославцы много атаковали, но в концовке пропустили: забил нападающий «Спартака» Данил Пивчулин. Матч завершился со счетом 1:2.

Следующий матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 28 марта в Москве.

Алла Чижова

