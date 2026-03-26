«Спартак» сравнял счет в серии play-off КХЛ с «Локомотивом»

Московский «Спартак» на выезде в овертайме победил ярославский «Локомотив» во втором матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1. Победную шайбу в овертайме забросил Данил Пивчулин. Также в составе «Спартака» отличился Иван Морозов. У «Локомотива» отметился Георгий Иванов.

В других матчах дня нижнекамский «Нефтехимик» в гостях победил омский «Авангард» в овертайме — 4:3 — и сравнял счет в противостоянии (1:1). Победу принес гол Андрея Белозерова. Кроме него шайбы забросили Никита Попугаев, Иван Николишин и Илья Пастухов. В составе «Авангарда» отличился Константин Окулов, дубль сделал Наиль Якупов.

Магнитогорский «Металлург» на своем льду победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:1 и упрочил преимущество в серии (2:0). Ворота гостей дважды поразил Робин Пресс, по разу отметились Роман Канцеров, Никита Михайлис и Михаил Федоров. Автором единственного гола «Сибири» стал Семен Кошелев.

Минское «Динамо» во второй раз дома переиграло московское «Динамо» — 4:1. У хозяев шайбы на счету Кирилла Воронина, Сэма Энаса, Сергея Кузнецова и Егора Борикова. В составе москвичей гол забил Кирилл Адамчук.

