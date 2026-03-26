Глава ВТБ ожидает замедления российской экономики в 2026 году

Экономика России резко замедлила рост, сообщил газете «Ведомости» председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. По его словам, поддержать экономику смогут снижение ключевой ставки и меры правительства.

ВТБ продолжает кредитовать экономику для долгого развития, а потому прогнозы стабильны, сказал Андрей Костин. Однако рост экономики в 2026 году все равно будет ниже, чем двумя-тремя годами ранее, отметил он.

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП России в январе текущего года снизился на 2,1% в годовом сравнении. Выпуск базовых отраслей в январе снизился на 3,2% против роста на 2% в 2025 году, указано в статистике Росстата. Президент России Владимир Путин заявил 23 марта, что сейчас в стране «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей». Промышленное производство сократилось на 0,8%, несмотря на рост добычи ископаемого топлива на 0,5% до повышения мировых цен на энергоносители.

