В УрФУ планируют ввести штрафы для студентов за мат

У студентов Уральского федерального университета (УрФУ) будет «очень серьезно меняться личный рейтинг» внутри вуза за употребление мата в стенах вуза, заявил на заседании ученого совета вуза проректор Александр Иванов. По его словам, обновленная система будет включать в себя «не только начисление баллов, но и их снижение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Ненормативная лексика глубоко поселилась в головах студентов, мне это режет слух. Я когда появился в университете, действительно понял, что здесь необходимо соблюдать чистоту русской речи. Я столкнулся с тем, что не все мою точку зрения разделяют»,— возмутился господин Иванов.

Проректор признал, что руководство УрФУ «не сможет запретить ребятам говорить на уличном языке между собой», однако приложит усилия, что студенты не использовали нецензурную лексику в общении с преподавателями, в коридорах вуза. «Необходимо, чтобы они соблюдали правила великого русского языка»,— призвал он членов ученого совета.

Александр Иванов также выступил в поддержку инициативы председателя гордумы Екатеринбурга Анны Гурарий, который ранее предлагала увеличить штрафы за мат в общественных местах. «В последнее время ко мне все чаще обращаются жители с жалобами на нецензурную брань в общественных местах. Я и сама регулярно сталкиваюсь с этим — в парках, транспорте, даже в самолетах. Главное, что нецензурные выражения слышат дети»,— пояснила спикер.

Господину Иванову на нецензурную лексику в УрФУ пожаловался доктор филологических наук, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского гуманитарного института (УГИ) Михаил Мухин. «Проблема мата, которая сейчас звучит везде, каждый из нас какие-то усилия в этом смысле прилагает, но очевидно, что их недостаточно, нужна какая-то общая университетская концепция»,— призвал он.

В ходе заседания ученого совета проректор рассказал, что в УрФУ формируют новую концепцию воспитательной работы УрФУ до 2030 года. Он пояснил, что в вузе выстроят «единую линию развития личности студента через три уровня ответственности»: перед страной и обществом, окружением и за качество своего труда. «В этом контуре появляется формула, которая задает целевой образ выпускника: "Я люблю свою Родину"»,— подчеркнул Александр Иванов.

Василий Алексеев