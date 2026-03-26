У директоров институтов УрФУ появятся заместители по воспитательной работе

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) планирует создать во всех 13 институтах вуза должность заместителя директора по воспитательной работе в 2026 году, заявил на заседании ученого совета университета проректор Александр Иванов. Он пояснил, что изменения связаны с формированием новой концепции воспитательной работы УрФУ до 2030 года.

Фото: Пресс-служба УрФУ

По словам господина Иванова, в прошлой концепции не было уделено достаточного внимания вопросам психологической помощи, юридических консультаций и поддержки молодых семей. «Самое важное — с началом глобального противостояния с коллективным Западом, с пресловутым англосаксонским миром, нам необходимо было признать неактуальность прошлой концепции, которая волей судьбы стала такой еще в 2022 году»,— пояснил проректор.

Александр Иванов подчеркнул, что в УрФУ выстроят «единую линию развития личности студента через три уровня ответственности»: перед страной и обществом, окружением и за качество своего труда. «В этом контуре появляется формула, которая задает целевой образ выпускника: "Я люблю свою Родину"»,— сказал он.

Господин Иванов отметил, что с введением «Основы российской государственности» студенты первого и второго курсов УрФУ уже получили «мощный фундамент патриотизма». «У многих патриотизм не на уровне "матушка-земля", он намного больше, они уже понимают, почему они хотят жить и работать в России»,— пояснил проректор.

С этим он признал, что среди студентов есть запрос на снижение числа мероприятий и на повышение их качества. «Студент хочет понимать не только, что происходит, но и зачем это происходит. Зачем мы идем смотреть фильм "Противостояние" вместо пары, например, и мы должны ему объяснить»,— добавил он.

Для этого, по словам Александра Иванова, в УрФУ планируют вернуться к «лучшим традициям высшей школы», которые были заложены в СССР. «Воспитание должно стать системообразующим элементом образования, где каждый из преподавателей должен быть не только носителем знаний, духовно-нравственных ценностей, культурных смыслов, но и их транслятором»,— призвал проректор.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Заседание ученого совета УрФУ прошло по поручению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В ходе выступления перед его членами глава ведомства призвал разработать алгоритм по переходу на новую модель высшего образования и оставить «интриги» для укрепления позиций университета. Руководитель УрФУ Илья Обабков пообещал главе Минобрнауки распространить опыт по внедрению обновленных программ на другие вузы России.

Василий Алексеев