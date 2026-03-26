Спрос на санатории Ставрополья в 2025 году вырос на треть

Количество бронирований номеров в здравницах Ставропольского края в 2025 году увеличилось на 33% год к году. Регион занял второе место по популярности среди направлений для санаторного отдыха в России, уступив только Краснодарскому краю. В топ-3 самых посещаемых городов вошли Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе-марте 2026 года количество бронирований в санаториях Ставрополья увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. На регион приходится почти каждое пятое бронирование в здравницах России (18%).

По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в санаториях региона по итогам 2025 года достигла 13,6 тыс. руб. Это на 5% больше, чем в 2024 году. Средняя продолжительность бронирования не изменилась и составила 5 ночей.

В начале 2026 года ночь в здравнице Ставропольского края в среднем стоит 13,1 тыс. руб., что на 20% больше, чем в прошлом году. В Кисловодске это 13,2 тыс. руб., Пятигорске — 7,8 тыс. руб., Железноводске — 7,5 тыс. руб.

Самые популярные санатории Кавказских Минеральных Вод в летние месяцы загружены на 80-90%, поэтому бронировать свой отдых лучше заранее, за 2-3 месяца до поездки, рекомендует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. «Пиковые периоды, традиционно: с апреля по сентябрь, майские и новогодние праздники. Для развития санаторного-курортного направления туризма необходимо улучшать инфраструктуру здравниц и стремиться предоставлять конкурентное ценообразование. Потребители нацелены на более эффективное расходованию средств и при выборе места отдыха большое внимание уделяют соотношению цены и качества»,— прокомментировал эксперт.

Маргарита Синкевич