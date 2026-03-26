«Ъ» узнал о планах четырех обладателей «Золотой звезды» баллотироваться в Госдуму

Получившие «Золотую звезду» участники боевых действий на Украине Буян Куулар, Денис Чернавин, Максим Девятов и Александр Лапин будут баллотироваться на выборах в Госдуму от «Единой России». Об этом сообщили источники «Ъ».

Как сообщили собеседники издания, младший сержант Буян Куулар может стать кандидатом от Республики Тыва. Он получил звание «Герой России» в 2024 году «за мужество и героизм при выполнении боевых задач». В частности, Буян Куулар участвовал в боях за Авдеевку. Его бригаде также присвоили статус гвардейской. Полковник Денис Чернавин, вероятнее всего, будет баллотироваться от Республики Башкортостан. Он также награжден «Золотой звездой» в 2023 году. В частности, его вертолет уничтожил 17 единиц бронетехники и 50 военнослужащих ВСУ.

Кандидатом от Самарской области может стать младший лейтенант Максим Девятов. Он получил «Золотую звезду» в 2023 году. С 2024-го он занимал должность помощника губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей. В октябре 2025 года Максима Девятова назначили и. о. главы города Новокуйбышевск.

Генерал-полковник Александр Лапин может стать кандидатом от Республики Татарстан. Он получил звание «Герой России» в 2022 году. Тогда он командовал группировкой войск «Центр», которая участвовала в боях за Лисичанск на северо-западе Луганской области. В 2023 году его назначили начальником Главного штаба, а в 2024-ом — командующим войсками вновь созданного Ленинградского военного округа и группировки войск «Север». Как сообщал РБК со ссылкой на источники, в 2025 году он был уволен со службы.

Сегодня «Ъ» стало известно, что первая женщина, получившая звание «Героя России» во время военных действий на Украине, ефрейтор Людмила Болилая будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России» от Московской области. Медсестра в январе 2025 года закрыла собой от взрыва раненого бойца на Курском направлении.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Госдумы женское лицо»