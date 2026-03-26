Шохин: правительство на заседании съезда РСПП пообещало не повышать налоги

Правительство РФ на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявило, что повышения налогов не будет. Об этом «Вестям» рассказал глава РСПП Александр Шохин.

«Главное то, что мы сегодня на пленарной части нашего съезда договорились, услышали, вернее, трудно называть это договоренностью, услышали от правительства, что повышения налогов не будет. Стало быть, будем, что называется, донастраивать то, что есть, и повышать эффективность этих механизмов, в том числе налоговых»,— сказал Александр Шохин.

Сегодня министр финансов Антон Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос Александра Шохина о повышении налогов. По словам министра, ведомство планирует повышать сборы налогов за счет «улучшения администрирования» и реализации уже принятых решений.

С 2026 года в России повысили базовую ставку НДС с 20% до 22%. Помимо этого обновились условия работы для ИП, пороги доходов для упрощенной системы налогообложения. Вступили в силу уточненные корпоративные налоги, отдельные режимы и льготы. Ожидается, что эти меры пополнят бюджет на 1,7 трлн рублей за год, при этом основной доход — около 1,2 трлн рублей — обеспечит выросший НДС. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что это позволило сверстать бюджет на 2026 год с «приемлемым» дефицитом в 1,6% ВВП.