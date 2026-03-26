Силуанов не стал прямо отвечать на вопрос Шохина о дальнейшем повышении налогов

Министр финансов России Антон Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о повышении налогов. Господин Силуанов сказал, что Минфин планирует повышать собираемость налогов за счет «улучшения администрирования» и реализации уже принятых решений.

«Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?» — спросил господин Шохин на съезде РСПП (цитата по «РИА Новости»). Господин Силуанов ответил, что основная задача министерства — обеспечить сбалансированный бюджет. Делать это Минфин планирует, в первую очередь, через работу с расходами, а во вторую — через улучшение администрирования.

«Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. В предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы, сейчас сосредоточимся именно на имплементации тех решений, которые были приняты,— сказал господин Силуанов.— Сегодня основная задача — это улучшение администрирования».

С 1 января 2026 года в России базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. С начала года в силу вступили также измененные правила для индивидуальных предпринимателей, новый лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения, уточненные корпоративные налоги, а также изменения отдельных режимов и льгот. Предполагается, что совокупно налоговые изменения принесут бюджету только в 2026 году дополнительные 1,7 трлн руб. Большую часть этих поступлений даст повышение НДС — 1,2 трлн руб.