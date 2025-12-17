Церемонию вручения «Оскара» с 2029 года будут транслировать на YouTube

С 2029 года церемонию вручения премии «Оскар» будут транслировать на видеосервисе YouTube. До этого в течение 50 лет — с 1976 года — ее транслировали на телеканале ABC. О партнерстве с видеосервисом объявила Академия кинематографических искусств и наук, которая вручает «Оскар».

В заявлении говорится, что 100-ю церемонию вручения «Оскара» в 2028 году еще будут показывать на ABC, а 101-я уже будет транслироваться на YouTube. Также сообщается, что контракт с видеосервисом заключен до 2033 года.

Как пишет The Hollywood Reporter, руководство академии решило перенести трансляцию на стриминговый сервис из-за общего упадка традиционного телевидения и возможности таким образом получить доступ к аудитории по всему миру. В этом году церемония впервые транслировалась онлайн в прямом эфире — на принадлежащем Disney видеосервисе Hulu.

Яна Рождественская