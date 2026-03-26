Завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора Брянской области

Управление Следственного комитета по Брянской области (СКР) завершило расследование уголовного дела о взятке бывшего вице-губернатора региона Сергея Тимошенко. Как сообщили в ведомстве, в финальном варианте экс-чиновник обвиняется в получении 7 млн руб. незаконных вознаграждений. Уголовное дело передано на рассмотрение в Советский райсуд Брянска.

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко

Фото: Правительство Брянской области Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко

По версии следствия, в 2019–2021 годах господин Тимошенко, курировавший строительство в регионе, получил более 4,6 млн руб. от предпринимателей, которые занимались строительством спортивно-оздоровительных комплексов в Брянске, капитальным ремонтом многоквартирного дома в городе Фокино, а также возведением детского сада в поселке Суземка. Также в СКР считают, что после ухода из облправительства в 2021–2022 годах обвиняемый, занимая должность заместителя руководителя Росавиации, получил 2,3 млн руб. Деньги якобы предназначались за заключение субподряда при выполнении госконтракта на строительно-монтажные работы в аэропорту Домодедово.

В основу уголовного дела легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД. По ходатайству следствия суд наложил арест на недвижимость Сергея Тимошенко стоимостью более 63 млн руб., а также на его деньги и автомобили на общую сумму более 34 млн руб.

Господина Тимошенко задержали и заключили под стражу год назад. Тогда же в СИЗО попал сын экс-чиновника, через которого тот якобы получил часть взяток. Вину оба фигуранта дела не признают. Оперативно получить комментарий защитника бывшего замгубернатора Александра Жарова «Ъ» не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж