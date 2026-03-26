Молдавия разрешила ЛУКОЙЛу продавать топливо на заправках
Правительство Молдавии предоставило ЛУКОЙЛу временное разрешение на продажу топлива на автозаправках страны на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами. Ранее в связи с кризисом в Молдавии ввели чрезвычайное положение.
Как отметили в ведомстве, ЛУКОЙЛ сможет продавать топливо на заправочных станциях страны из имеющихся запасов либо закупая нефтепродукты на местном рынке. Мера была введена, поскольку сейчас часть станций «Лукойл-Молдова», имеющих крупнейшую долю на рынке страны, закрыты, сообщил центр управления кризисами. Решение приняли на основании чрезвычайного положения в энергетической сфере.
24 марта власти Молдовы объявили чрезвычайное положение сроком на 60 дней. В его рамках правительство ограничило экспорт нефтепродуктов, ввело специальные таможенные коридоры для ускорения импорта топлива, а также лимитировало объемы продажи дизельного топлива потребителям. Кроме того, были введены меры по сокращению использования электроэнергии.