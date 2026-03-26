В подмосковном Можайске два дома повреждены из-за атаки БПЛА

Утром в подмосковном Можайске произошло возгорание, предположительно возникшее из-за падения обломков БПЛА. Повреждены два домовладения — жилое и дачное. Об этом сообщил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев Telegram-канале.

«В дачном доме на момент происшествия никого не было. В жилом находилась женщина с двумя внуками - все они своевременно эвакуировались, пострадавших нет»,— написал Денис Мордвинцев.

Людям, чьи дома были повреждены, помогут с временным размещением, заявил глава Можайска. Им предоставят жилье в том же территориальном отделе, чтобы дети могли продолжить ходить в школу. «Оформим все необходимые документы для получения полной компенсации. Будем сопровождать семьи на всех этапах»,— заявил он.

В ночь на 26 марта над российскими регионами, включая Московский, перехватили и уничтожили 125 БПЛА, в период с 8:00 по 13:00 мск в общей сложности сбили 57 аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 30 беспилотников.