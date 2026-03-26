На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ. Об этом сообщилв Telegram мэр города Сергей Собянин. С начала суток он сообщил о 30 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. Накануне было уничтожено 28 БПЛА, летевших на Москву.

Вскоре после сообщения о сбитых дронах Росавиация сообщила о введении ограничений в работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные ограничения действуют в Домодедово.