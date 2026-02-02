Всероссийский конкурс проведут для возрождения дачи Башкирцевых под Воронежем

В марте-апреле 2026 года должен пройти всероссийский конкурс на лучший эскизный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дача Башкирцевых» в городе Семилуки Воронежской области. Об этом 2 февраля объявила пресс-служба облправительства. Предполагается, что в конкурсе примут участие команды студентов-архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Конкурс на эскиз возрождения «Дачи Башкирцевых» проведут управление по охране ОКН Воронежской области совместно с московским АНО «Центр развития культуры и искусства реставрации». Предполагается международное участие — в составе жюри заявлены архитекторы из Сербии.

В октябре прошлого года право аренды ОКН регионального значения «Дача Башкирцева» (Семилуки, ул. Дача, 1а) передали на 49 лет по символической цене 1 руб. единственному участнику торгов — меценату Алексею Шкрапкину, который занимался также восстановлением усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области. Господин Шкрапкин рассказал «Ъ-Черноземье», что историческое здание планируется восстановить за 200 млн руб. Для финансирования проекта могут привлечь льготный кредит по госпрограмме восстановления ОКН. На территории дачи планируется создать культурно-туристический центр с музейными функциями. Пространство будет посвящено самому Ивану Башкирцеву и поэту Алексею Кольцову, который часто там отдыхал в период с 1830-го по 1841-й. Алексей Шкрапкин рассчитывает завершить проект за три года.

Главный дом усадьбы построили в 1820-х годах в формах классицизма. В 1829-м усадьбу приобрел воронежский купец Сергей Башкирцев, сын которого был женат на сестре Алексея Кольцова. После национализации 1917 года дача находилась в распоряжении воинской части, затем — больницы. По окончании Великой Отечественной войны огнеупорный завод устроил там дом отдыха, а затем до 1990-х использовал бывшую дачу как общежитие для рабочих. Помимо основного кирпичного здания, усадьба включает два деревянных дома, парк с садом и навесной мост над рекой Девицей.

Денис Данилов