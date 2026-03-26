Главе Пролетарского района продлили арест до конца апреля
Суд продлил главе Пролетарского района Ростовской области Валерию Горнич срок содержания под стражей до 28 апреля 2026 включительно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
С ходатайством о продлении меры пресечения в Пролетарский районный суд обратился заместитель руководителя Сальского МСО СУ СК РФ по Ростовской области.
По версии следствия, глава района Горнич дал подчиненной незаконные указания о заключении договоров на ремонтные работы с одним из знакомых предпринимателей в обход конкурса. Затем глава муниципалитета, зная, что работы были выполнены ненадлежащим образом, поручил директору муниципального учреждения подписать акты выполненных работ без их фактической приемки и проверки качества.
Таким образом, предпринимателю удалось получить из местного бюджета более 2,5 млн руб.