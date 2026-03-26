Минфин РФ предложил продлить паузу в операциях на рынке по бюджетному правилу

Минфин РФ предложил правительству продлить приостановку операций с валютой в рамках бюджетного правила на более длительный срок. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ранее министерство приостановило действие правила на март.

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

«Мы могли приостановить на месяц, и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительный период остановки операций до момента выяснения ситуации», — заявил господин Силуанов (цитата по ТАСС). Подробности предложения Минфина для правительства по новым параметрам бюджетного правила министр не раскрыл.

Ранее сегодня «Интерфакс» передавал, что Антон Силуанов в кулуарах съезда РСПП сообщил о «приостановке до лета» действия бюджетного правила. Минфин планирует вернуться к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках правила исходя из цен на мировом энергорынке, отмечается в публикации.

4 марта Минфин объявил, что не будет проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте из-за планируемого изменения бюджетного правила. 24 марта в ведомстве рассказали, что предложение о пересмотре цены отсечения распространяется не на текущий год — его планируют изменить с 2027-го.

Снижение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу анонсировал 25 февраля министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, это необходимо, чтобы ослабить давление на валютный рынок и сохранить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). К 2030 году цену отсечения планируется снизить до $55 за баррель. Сейчас она составляет $60 за баррель. Сумма доходов, превышающая цену отсечения, откладывается в ФНБ.