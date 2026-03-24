Минфин предложил пересмотреть цену отсечения на нефть с 2027 года

Минфин России не рассматривает изменение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу на текущий год, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Предложение распространяется на 2027 год и далее, уточнил он.

Бюджет России необходимо сбалансировать в среднесрочной перспективе с учетом понижения цены отсечения, подчеркнул господин Колычев. «Ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры»,— сказал он в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).

Министр финансов России Антон Силуанов объяснял необходимость изменения бюджетного правила сохранением Фонда национального благосостояния и снижением давления на валютный рынок. К 2030 году цену отсечения на нефть планируется снизить до $55 за баррель. Сейчас она составляет $60 за баррель. Сумма доходов, превышающая цену отсечения, откладывается в ФНБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».