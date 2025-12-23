Дефицит бюджета Белгородской области на 2026 год составит 14 млрд рублей

Депутаты белгородской облдумы приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2026 год. Согласно документу, дефицит казны составит 14 млрд руб. при доходах 163,3 млрд руб. и расходах 177,3 млрд руб. Об этом сообщили в регпарламенте.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание белгородской облдумы

В первом чтении главный финансовый документ Белгородской области на 2026 год был принят с дефицитом 13,5 млрд руб. Доходы были запланированы в размере 160,3 млрд руб., расходы — 173,8 млрд руб.

Подробнее о формировании областных бюджетов в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова