Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дефицит бюджета Белгородской области на 2026 год составит 14 млрд рублей

Депутаты белгородской облдумы приняли во втором и окончательном чтении проект бюджета региона на 2026 год. Согласно документу, дефицит казны составит 14 млрд руб. при доходах 163,3 млрд руб. и расходах 177,3 млрд руб. Об этом сообщили в регпарламенте.

Здание белгородской облдумы

Здание белгородской облдумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Здание белгородской облдумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первом чтении главный финансовый документ Белгородской области на 2026 год был принят с дефицитом 13,5 млрд руб. Доходы были запланированы в размере 160,3 млрд руб., расходы — 173,8 млрд руб.

Подробнее о формировании областных бюджетов в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова