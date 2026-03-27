Президент Русфонда Лев Амбиндер и фотокорреспондент Русфонда Надежда Храмова стали лауреатами премии «Золотое перо»

Вчера в Москве состоялась юбилейная, 30-я церемония вручения одной из главных профессиональных наград в сфере СМИ — премии «Золотое перо России», учрежденной Союзом журналистов России. В номинации «Легенда журналистики» лауреатом стал президент Русфонда Лев Амбиндер. Эта награда присуждается за выдающийся вклад в развитие профессии. Лев Амбиндер — один из основателей современной благотворительной журналистики в России. Присуждение премии стало признанием его многолетней профессиональной и общественной деятельности, а также вклада Русфонда в развитие социально ответственных медиа.

Фото: Надежда Храмова

Лауреатом премии в номинации «Фотокорреспондент года» стала Надежда Храмова, которая более десяти лет снимает детей Русфонда и помогла спасти сотни детских жизней.