В Дагестане поступления от налога на прибыль увеличены на 1,2 млрд рублей

В 2025 году поступления от налога на прибыль в бюджет Дагестана достигли 7,2 млрд руб., что на 1,2 млрд больше год к году. Упрощенная система налогообложения принесла дополнительно 400 млрд руб. (3,2 млрд рублей в общей сложности), а поступления от самозанятых удвоились, составив 700 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Динамику роста показали и неналоговые доходы, увеличившись на 73,1% — до 15,5 млрд руб. Основной причиной этого увеличения стало повышение эффективности использования операционных расходов республиканского бюджета. В частности, доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете достигли 8,3 млрд руб.

Кроме этого, отмечается экономия бюджета по итогам закупок — 1,3 млрд рублей. Сократить расходы на 2,6% (66,3 млн руб.) и повысить уровень конкуренции до 1,86 участников на каждую закупку удалось за счет агрегатора торговли «Малые закупки».

