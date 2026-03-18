В Курске возобновили реконструкцию трамвайных путей после выделения средств

Возобновлены работы по реконструкции трамвайных путей в Курске, которые были приостановлены из-за дефицита средств и несовершенной финансовой модели концессионного соглашения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Концессия на реконструкцию трамвайных маршрутов была заключена региональными властями в 2022 году, однако завершить работы в установленный срок не удалось.

«Мы долго искали разные пути и алгоритмы, чтобы "расшить" ситуацию. Найти недостающие средства регион не в состоянии, но и бросать работу на полпути тоже не выход»,— отметил глава региона. Дополнительное финансирование выделил концессионер ООО «Мовиста регионы Курск» (Группа «Мовиста») и федеральный центр, вопрос обсуждался с вице-премьером России Дмитрием Григоренко, министром транспорта Андреем Никитиным и руководством Внешэкономбанка (ВЭБ). На площади Добролюбова уже начался демонтаж старых путей и контактной сети — это первый этап шестой очереди проекта, сообщил господин Хинштейн. В 2025 году была завершена укладка рельсов на улице Сумской, продолжаются финальные работы на участке четвертого маршрута.

По данным ВЭБ.РФ, мастер-план модернизации предполагает реконструкцию и строительство более 50 км трамвайных путей, а также обновление подвижного состава — 40 трамваев и 46 троллейбусов. Ожидается, что скорость перемещений на электротранспорте вырастет почти вдвое — с 15 до 25 км/ч. Получить подробности в банке не удалось — на звонки «Ъ-Черноземье» пресс-служба не ответила. На официальный запрос в «Мовиста» на момент публикации ответа также получено не было.

В начале марта ВЭБ.РФ сообщал, что всего на проект модернизации городского общественного электротранспорта в Липецке (реализует ООО «Мовиста регионы Липецк») банк предоставит 9,3 млрд руб., при общем бюджете проекта 14,5 млрд руб. В рамках модернизации трамвайной системы Липецка предусмотрена реконструкция путей общей протяженностью 40,8 километра, строительство 5,2 км новых трамвайных путей, модернизация депо и контактной сети, а также обновление подвижного состава.

Ульяна Ларионова