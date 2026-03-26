Школы Кисловодска отправили на дистант из-за нехватки воды

Власти Ставропольского края переводят школы Кисловодска, Ессентуков и части Предгорного округа на дистанционный формат обучения с 27 марта. Губернатор Владимир Владимиров принял это решение на оперативном совещании из-за обмеления Эшкаконского водохранилища — ключевого источника воды для курортной зоны, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Недостаток осадков резко снизил уровень воды в водоеме, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, что вынудило ввести ограничения водоснабжения в Кисловодске.

Жители города уже неделю живут по графику подачи воды — с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 ежедневно. Дефицит в 20 тыс. кубометров в сутки отчасти компенсируют автоцистернами, но жалоб на сбои графика накопилось более 1,4 тыс. Губернатор подчеркнул, что нарушения недопустимы, и поручил ресурсоснабжающим компаниям строго соблюдать расписание. В детских садах ввели режим свободного посещения, чтобы снизить нагрузку на систему.

Специалисты Ставрополькрайводоканала называют главную причину — слабый приток из-за сухой погоды и гидрологических сдвигов. Водохранилище заполнено лишь на 20%, хотя за последние двое суток уровень вырос на 56 см благодаря небольшому притоку, который увеличился втрое. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев лично осмотрел объект и отметил положительную динамику. При сохранении тренда власти вернут круглосуточное водоснабжение.

Владимир Владимиров распорядился усилить меры. ГУП «Ставрополькрайводоканал» в приоритете обеспечит водой котельные города и нарастит подачу по реверсному водоводу от Кубанских очистных сооружений. Управлению по водоснабжению предписано увеличить отпуск в пределах технических норм. Главам муниципалитетов поручили сократить потребление в ненужных сферах, не затрагивая жизнеобеспечение. МинЖКХ края готовит план на будущее — с инженерными решениями и помощью федеральных ведомств.

Синоптики прогнозируют осадки в горах на ближайшие дни, что должно поправить ситуацию. Губернатор предложил задействовать самолет-лабораторию Росгидромета, которая работает в крае для озимых культур, чтобы вызвать дожди над водохранилищем. Власти поддерживают связь с Карачаево-Черкесией и ведут непрерывный мониторинг. Жителей просят экономить воду, пока не нормализуют подачу.

Станислав Маслаков