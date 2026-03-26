Каллас призвала усилить давление на Россию из-за военной помощи Ирану

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия помогает Ирану с беспилотниками. Поскольку конфликты на Украине и на Ближнем Востоке тесно связаны, считает госпожа Каллас, необходимо усилить давление на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Michel Euler / AP

«Если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, а Иран прекратил нападать, она также должна оказать давление на Россию, чтобы та не смогла помочь (Ирану.—"Ъ")»,— сказала Кая Каллас (цитата по The Guardian).

Газета The Financial Times со ссылкой на западную разведку писала , что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники. Собеседники издания предполагают, что РФ направляет дроны «Герань-2», которые сама производит на основе иранских «Шахед». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщениям «лживыми вбросами».

Анастасия Домбицкая