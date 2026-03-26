Дима Билан, оркестр Cagmo и драма «Молчание»

В эти выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты современной и классической музыки и ознакомиться с киноновинками. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

27 марта в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol состоится концерт рэпера Bushido Zho в рамках Sweet and Tearz Tour. Настоящее имя артиста — Жоас Львович Маскуров, родился 28 января 1999 года в Москве, жил в обычной коммуналке. Дебютировал в 2019 году, но прорыв случился в 2022-м с альбомом "No Bang! Hold On!", который возглавил чарт Apple Music в России. Поклонник рэпа «новой школы» в текстах затрагивает веру, отношения и уличную тематику. В 2024 году вошел в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

28 марта в 18:00 в Доме дружба (Махачкала) – концерт группы «Город 312». Музыка, ставшая одним из символов нулевых, по-прежнему объединяет поколения, сказано в описании. На концерте прозвучат такие хиты как «Останусь», «Вне зоны доступа» и «Фонари», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

29 марта в 18:00 во Дворце детского творчества Ставрополя выступит Оркестр Cagmo с программой «Симфония Стинг при свечах». Оркестр представляет концертную программу по музыке Стинга в исполнении саксофона, акустической гитары и струнного оркестра с перкуссией при свете свечей. Творчество культового британского музыканта давно стало частью мировой музыкальной культуры. Прославившись как фронтмен The Police, Стинг продолжил сольную карьеру, подарив миру оригинальную, чувственную музыку, полную глубины, сказано в аннотации. Хиты музыканта прозвучат в оркестровых аранжировках.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)

29 марта в 19:00 в МинводыЭкспо (Минеральные Воды) пройдет концерт Димы Билана «Я просто люблю тебя». Зрителям обещают новое шоу артиста: ультрасовременные световые, визуальные решения и технологии, эффектная сценография и хореография, мощный живой звук, и хиты.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (6+)

29 марта в 20:00 в Rock Bar by Abrikos Inc. (Ставрополь) выступит с концертом рэпер Нурминский, известный своими треками с говорящими названиями «Валим на гелике», «Мент на меня газует», «Ауфф», «За 105 двор». Артист почитает гостям и жителям Ставрополя «про пацанов и дворовую романтику», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

27 марта в 19:00 в Театре оперетты (Пятигорск) покажут спектакль «Девичий переполох». Что может нарушить покой в больших и малых городах, вызвать волнение среди честного народа? Сам царь-батюшка ищет себе невесту! Это не просто волнение, а настоящий переполох. Именно об этом рассказывает оперетта советского композитора Юрия Милютина «Девичий переполох». Написанная на основе сатирической пьесы, она уже более полувека радует зрителей своим остроумным юмором, великолепной музыкой, душевными песнями и задорным русским духом, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

28 марта в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького (Махачкала) пройдет спектакль «Номер 13». В центре истории — помощник премьер-министра Великобритании Ричард. Он снял номер в отеле, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне своего номера труп, который надо убрать, чтобы избежать скандала.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

29 марта в 19:00 в Концертном зале имени Шаляпина (Ессентуки) состоится творческий вечер «Максим Аверин. Расправь крылья». В программе — стихи и проза Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Валентина Гафта, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого и других авторов. Кроме того, прозвучат песни советских и российских композиторов, сопровождаемые авторской видеоанимацией.

Стоимость билетов – от 2000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы нескольких достойных внимания кинокартин. Особое место в этом списке занимает первый полноформатный ставропольский фильм – драма «Молчание» Дмитрия Москвитина. Тяжелая и глубокая история личной трагедии в исполнении артистов драмтеатра им. Лермонтова на фоне живописных ставропольских пейзажей. В главной роли — Борис Щербаков.

Стоимость билетов — от 280 руб. (18+)

Среди других новинок — премьера фильма «Проект Аве Мария», локализованного в России под названием «Проект Конец сета». Это научно-фантастический фильм по роману Энди Вейра, с Райаном Гослингом в главной роли астронавта Райленда Грейса. Проснувшись на космическом корабле в одиночестве без воспоминаний, Грейс обнаруживает, что он — единственный выживший член экипажа миссии к системе Тау Кита. Земля гибнет от астрофага — космической бактерии, поглощающей энергию Солнца и угрожающей биосфере планеты.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

Для любителей семейного приключения — «Космическая собака Лида». Нелюдимый ветеринар Гаф и девочка Марина спасают собак из приюта, похищенных для нелегальных экспериментов. Им на помощь приходят голуби, крысы, удав и скунс в динамичном квесте по городу.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Чем еще можно заняться

27 марта в 17:00 в Ставропольской краевой научной библиотеке состоится встреча участников Клуба «Беседы о кино». Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, актера и общественного деятеля Станислава Говорухина. Встреча пройдет под девизом «Память о режиссере» и станет данью уважения творческому наследию мастера кинематографа. Организаторы обещают интересную программу с просмотром фрагментов фильмов, рассказанных в документальном жанре, показ сцен из известных картин («Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Вертикаль»). Ведущим мероприятия выступит бессменный руководитель клуба, известный киновед Геннадий Хазанов.

Стоимость билетов — 0 руб. (0+)

27 марта в 10:00 в Ставропольской краевой научной библиотеке проходит выставка «Скажи депрессии НЕТ!», открытая к Международному дню борьбы с депрессией (24 марта). На выставке представлены книги ведущих психиатров и психологов о природе депрессии и методах борьбы. Отдельный раздел посвящен немедикаментозным способам поднять настроение: хобби, правильное питание, физическая активность, уход за растениями.

Стоимость билетов — 0 руб. (0+)

28 марта в 18:00 в Rock Bar (Ставрополь) – punk-вечеринка в стиле «Рок Остров». Среди участников – «Говорящие Стены» (punk rock, Ростов-на-Дону) — представители панк-рок сцены с берегов Дона с 22-летней историей.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

