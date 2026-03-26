Обитающие на юге России африканские клещи не смогут добраться до Подмосковья

Появившиеся на юге России клещи рода Hyalomma, которых в СМИ назвали африканскими «клещами-мутантами», скорее всего, не смогут выжить в климатических условиях Московской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Клещи рода Hyalomma являются потенциальными переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки, они обитают в лесостепных, степных и полупустынных регионах. Из-за того, что эти насекомые несколько больше обычных и более устойчивы к действию инсектоакарицидных средств, в СМИ ради «придания сенсационности» стали называть клещей «мутантами», пояснил ученый.

Господин Алексеев также назвал «недостоверным стереотипом» информацию о том, что клещи способны лазать по деревьям и прыгать на людей. Обыкновенные клещи (прежде всего, лесные и таежные — переносчики клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза), залезают по траве на высоту не более 70 см, рассказал эксперт. «Максимум могут на метр залезть, но никак не на дерево и тем более — с него прыгнуть. Для прыжков у клещей нет никаких приспособлений», — пояснил Алексеев.

С начала года число пострадавших от укусов клещей сократилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили «Ъ» в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом там отметили, что многоснежная зима, как правило, обеспечивает клещам хорошую защиту от вымерзания, способствуя их успешной зимовке. В регионах уже начаты акарицидные обработки территорий, отметили в ведомстве. В Роспотребнадзоре напомнили о соблюдении базовых мер профилактики: использовать репелленты при посещении лесов, парков и дачных участков; избегать сидения на траве; уделять внимание одежде, не забывать осматривать себя, детей и домашних животных.

Проведенный в марте опрос приложения «Справочник врача» показал, что больше половины российских врачей, столкнувшихся с клещевыми инфекциями, наблюдали летальные исходы или инвалидизацию пациентов. Причем в подавляющем большинстве случаев пострадавшие не были привиты.

Мария Барановская