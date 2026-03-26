Бывшему замгубернатора Севастополя оставили прежний приговор

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора города-героя Евгения Горлова и его сообщника Максима Ларина, осужденных за вымогательство взятки в особо крупном размере. Первому фигуранту приговор оставлен без изменений, второму срок сокращен почти вдвое. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов

Фото: Телеграм-канал Евгения Горлова Бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов

Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова задержали в августе 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он принуждал руководство ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» платить за общее покровительство. Сначала он требовал по 1 млн руб. в месяц, затем попросил передать ему взятку сразу за полгода. Посредником выступил Максим Ларин, его фирма была подрядчиком правительства Севастополя. Правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег.

Суд первой инстанции назначил Горлову наказание в виде девяти лет и шести месяцев, а также штраф в размере 120 млн руб. с запретом занимать госдолжности 10 лет. Ларин получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Выступая по видеосвязи на рассмотрении своей апелляции, бывший и. о. замгубернатора попросил уменьшить срок и оставить ему авто для перевозки детей, а также единственный земельный участок.

Максим Ларин напомнил о прошлых заслугах: «Меня, как офицера, служившего своей стране 20 лет, внутренне разрушает знание того, что меня приравнивают к особо опасным преступникам». В итоге суд оставил Горлову приговор без изменений, а Ларину сократил срок до четырех лет лишения свободы. Защита бывшего замгубернатора заявила, что будет обжаловать это решение в кассации.

Александр Дремлюгин, Симферополь