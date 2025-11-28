Бывший замгубернатора Севастополя получил 9,5 года колонии за взятку

Ленинский районный суд Севастополя приговорил по делу о крупной взятке бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 120 млн руб. Об этом «Ъ» сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Евгения Горлова Фото: Телеграм-канал Евгения Горлова

Будучи заместителем губернатора Севастополя, Евгений Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования в Севастополе. По информации правоохранителей, его задержали в августе 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Горлов вынуждал председателя совета директоров ПАО «Севастопольгаз» платить ему 1 млн руб. в месяц за общее покровительство и содействие в оплате заключенных договоров с подведомственными учреждениями. Затем Горлов потребовал передать ему деньги сразу за полгода. Посредником выступил некий Максим Ларин, фирма которого была подрядчиком правительства Севастополя и выполняла государственные контракты на строительно-монтажные работы. Правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег в салоне автомобиля.

«Суд назначил Евгению Горлову наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 120 млн руб. Он также лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет»,— уточнили в УФСБ.

Посредника Максима Ларина также признали виновным, назначив ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обвинение требовало назначить ему восемь лет колонии строгого режима и штраф 180 млн руб. Евгению Горлову запрашивали 12 лет колонии строгого режима и штраф 360 млн руб. Экс-чиновник заявил на суде, что часть вымогаемой взятки планировал направить на нужды участников СВО, а также просил не назначать ему штраф, поскольку не имеет финансовой возможности его оплатить.

Александр Дремлюгин, Симферополь