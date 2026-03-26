Ярославский СК будет настаивать на аресте начальника исправительного учреждения

Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста задержанному начальнику ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 9 управления ФСИН по Ярославской области» Зурабу Исламову, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальник исправительного учреждения был задержан сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности УФСИН. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, с декабря 2023 года по октябрь 2025 года подозреваемый получил в качестве взятки денежные средства за то, что незаконно пронес на режимную территорию учреждения запрещенные к использованию предметы, которые предназначались для реализации среди осужденных»,— сообщили в управлении.

Следователи уже назначили необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить обстоятельства преступления.

Согласно данным Rusprofile, Зураб Исламов является начальником учреждения с 23 июня 2021 года. Учреждение находится в Угличе и предназначено для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом.

Алла Чижова