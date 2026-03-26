Начальника исправительного учреждения в Угличе подозревают в получении взятки

Задержан начальник ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 9 управления ФСИН по Ярославской области» Зураб Исламов. Об этом сообщает УФСИН России по Ярославской области.

Начальника ФКУ подозревают в получении взятки. Задержание проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности УФСИН. Подробности дела неизвестны.

«Результатом совместной работы стало возбуждение уголовного дела Следственным комитетом РФ по Ярославской области. В настоящее время с фигурантом проводятся неотложные следственные действия»,— указывается в сообщении.

Согласно данным Rusprofile, Зураб Исламов является начальником учреждения с 23 июня 2021 года. Учреждение находится в Угличе и предназначено для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом.