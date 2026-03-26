Рютте заявил о продолжении военных поставок НАТО на Украину
Поставки наиболее важных грузов для Украины продолжаются. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Самое важное оборудование, оплачиваемое союзниками, продолжает поступать на Украину со стороны Соединенных Штатов. И это очень важно, потому что это почти то же самое, что разведданные, которыми США делятся с Украиной»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции (цитата по Reuters).
По словам генсека альянса, на программу PURL, предусматривающую покупку у США вооружения для Украины, в последние месяцы пришлось 95% поставок ракет для Patriot и 95% иных поставок для ПВО.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной необходимости, но должен будет уведомить законодателей, сказал WP американский чиновник.
Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.