Рютте заявил о продолжении военных поставок НАТО на Украину

Поставки наиболее важных грузов для Украины продолжаются. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Фото: Omar Havana / Reuters

Фото: Omar Havana / Reuters

«Самое важное оборудование, оплачиваемое союзниками, продолжает поступать на Украину со стороны Соединенных Штатов. И это очень важно, потому что это почти то же самое, что разведданные, которыми США делятся с Украиной»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции (цитата по Reuters).

По словам генсека альянса, на программу PURL, предусматривающую покупку у США вооружения для Украины, в последние месяцы пришлось 95% поставок ракет для Patriot и 95% иных поставок для ПВО.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной необходимости, но должен будет уведомить законодателей, сказал WP американский чиновник.

Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.

