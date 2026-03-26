Суд вновь подтвердил сговор на торгах по поставкам питания в школы в Челябинске

Арбитражный суд Уральского округа в кассационной инстанции подтвердил сговор на рынке школьного питания в 2022-2024 годах в Челябинской области. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Жалобу на решение первой инстанции, арбитражного суда Челябинской области, подали комитет по делам образования Челябинска и АО «Уральский комбинат питания». Суд подтвердил сговор при проведении 27 закупок на услуги горячего питания в школах Челябинска и области в 2022-2024 годах, опираясь на постановление регионального управления ФАС. Истцы просили признать это постановление незаконным. Однако апелляционная и после кассационная инстанции оставили решение без изменений.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», управление ФАС России по Челябинской области в июле прошлого года оштрафовало АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал» и «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей (имена не разглашаются) за сговор в сфере школьного питания. Общая сумма штрафов составила 5,1 млн руб.

