Дело экс-невестки бывшего мэра Чернецкого передали в Орджоникидзевский райсуд

Уголовное дело бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой, Анны Корежатовой, Ольги Котельниковой, Эдуарда Кузнецова, Василия Петрова передали в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всем фигурантам инкриминировали две статьи: ст.327 УК РФ (подделка документов), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии обвинения, с ноября 2021 года по декабрь 2023 года подсудимые незаконно возместили из бюджета России около 1 млрд руб. По словам источника «Ъ-Урал», их деятельность «крышевал» бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков.

В конце октября прошлого года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима. Его признали виновным по двум эпизодам ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд также взыскал с него 38,3 млн руб.

Артем Путилов